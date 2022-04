Was können wir beim Bittgebet erhoffen?

Die Redewendung "Not lehrt beten" führt fast unweigerlich zur Frage: Was können wir dann mit unserem Beten von Gott erhoffen? Sicher nicht, dass er immer dann, wenn wir ihn brauchen, direkt "eingreift" und unsere Not spürbar zum Guten wendet. Im Leben und Sterben Jesu kommt uns ein Gott entgegen, der sich als "dabei-seiende" Liebe zeigt, von der alles zu jeder Zeit getragen und beschützt wird.