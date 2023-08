Was Kautionsbetrüger in ihren Opfern auslösen

Entsetzen und Unverständnis lösen Betrugsfälle um den gängigen Kautionstrick aus. Warum fallen immer wieder Menschen auf die Kriminellen herein? Was geht in den Opfern vor? Und wieso werden sie nicht misstrauisch? Erst am Dienstag waren die Trickbetrüger in Linz erfolgreich. 200.000 Euro Bargeld und Gold im Wert von 50.000 Euro knöpften sie einer 55-jährigen Geschäftsfrau ab. Sie hatten es geschafft, das Opfer in einen Schockzustand zu versetzen. Fälle wie diese kommen leider immer wieder vor,