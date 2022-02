Was jetzt gilt und was bald folgen wird

Wer jetzt zum Friseur gehen will, braucht nicht mehr zwingend einen Impf- oder Genesungsnachweis mehr, ein negatives Testergebnis reicht. Denn mit heute, Samstag, entfällt die 2G-Regel bei körpernahen Dienstleistungen, es gilt ab nun 3G. Dies ist einer der Öffnungsschritte, die die Bundesregierung verkündet hat (Details siehe Kasten). Und weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen stehen bevor: Am Mittwoch, 16. Februar, treffen sich die zuständigen Regierungsmitglieder, die Landeshauptleute sowie die Gecko-Kommission zu einem „Öffnungsgipfel“, danach soll die Öffentlichkeit über das weitere Vorgehen informiert werden. Das teilte das Bundeskanzleramt am Freitag mit. „Die Infektionszahlen sind zwar nach wie vor hoch, die Belastung der Normal- und Intensivstationen aber seit Wochen stabil“, begründete Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) die Pläne.

2G im Handel entfällt ab heute

Ab heute, 12. Februar, entfällt im Handel die 2G-Regel. Es dürfen auch wieder Personen, die weder geimpft noch genesen sind, in allen Geschäften einkaufen. Laut Handelsverband erwartet sich die Branche dadurch Mehrumsätze von 200 Millionen Euro pro Woche. Allerdings muss in den Geschäftslokalen durchgehend eine FFP2-Maske getragen werden.

Die Maskenpflicht bleibt Bild: VOLKER WEIHBOLD

Größere Veranstaltungen erlaubt

Veranstaltungen: Die Personenobergrenze für Veranstaltungen entfällt mit 12. Februar. Die 2G-Regel aber bleibt, ebenso die FFP2-Maskenpflicht, sowohl draußen als auch in Innenräumen. An Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze dürfen aber nur dann mehr als 50 Personen teilnehmen, wenn die Besucher durchgehend FFP2-Maske tragen und ein Konsumationsverbot besteht, also keine Speisen und Getränke gereicht werden.

Feste wie Hochzeiten dürfen wieder in größerem Rahmen stattfinden. Bild: colourbox.de

Nach wie vor gültig ist die Sperrstunde um 24 Uhr. Es gibt allerdings Vermutungen, dass diese demnächst fallen könnte. Eine derartige Änderung könnte am Mittwoch bekanntgegeben werden, wenn sich die zuständigen Regierungsmitglieder mit der Gecko-Kommission und den Landeshauptleuten treffen.

Erleichterungen für Gastronomie

Gastronomie: Eine Woche später als im Handel treten auch in der Gastronomie Lockerungen in Kraft: Ab Samstag, 19. Februar, soll in diesem Bereich ebenfalls die 2G-Regel entfallen, stattdessen gilt 3G. Allerdings sind PCR-Tests für den Eintritt beispielsweise in Kaffeehäuser, Restaurants und Hotels nur 48 Stunden gültig statt wie in anderen Branchen 72 Stunden.

Im Café gilt bald wieder 3G Bild: Volker Weihbold

Auch behördlich erfasste Antigentests gelten – diese allerdings nur für die Dauer von 24 Stunden. Dagegen wurden vorerst für die Nachtgastronomie keine Lockerungen angekündigt.

Beim Friseur gilt wieder 3G

Körpernahe Dienstleistungen: Auch hier entfällt ab heute, Samstag, die 2G-Regel. Für einen Friseurbesuch braucht man nicht mehr zwingend einen Impf- oder Genesungsnachweis, es reicht auch ein negatives Testergebnis. PCR-Tests sind 72 Stunden lang gültig, Antigentests 24 Stunden. Das gilt auch für Wohnzimmertests, diese müssen allerdings behördlich erfasst, also mittels QR-Code registriert werden. Kinder und Jugendliche können auch ihren Ninja-Pass vorweisen.

Beim Friseur reicht nun wieder ein negativer Test Bild: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Lockerung in den Volksschulen

Schulen: Ab Montag, 14. Februar, brauchen Volksschüler keine Maske mehr, solange sie sich auf ihrem Sitzplatz befinden. Sobald die Kinder ihren Platz verlassen – zum Beispiel während der Pausen – müssen sie weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch für Lehrkräfte und Mitarbeiter in der Schulverwaltung gilt nach wie vor Maskenpflicht. Es ist dies die zweite Lockerung für Schulen binnen einer Woche: Bereits seit dem 7. Februar dürfen Schüler aller Schultypen im Sportunterricht auf die Maske verzichten, Kontaktsportarten sollen jedoch vermieden werden.

Volksschüler brauchen auf ihrem Platz keine Maske mehr. Bild: APA/Roland Schlager

Regeln in der Freizeitbranche

Freizeit: Für den Besuch von Bibliotheken, Museen und Kunsthallen entfällt ab heute, 12. Februar, die 2G-Regel. Es gilt, genau wie im Handel, nur noch FFP2-Maskenpflicht. Nach wie vor nur für Geimpfte und Genesene zugänglich sind Freizeitaktivitäten wie Fitnessstudios, Kinos oder Schwimmbäder. Auch für die Benutzung von Liftanlagen in Skigebieten müssen Gäste derzeit einen 2G-Nachweis erbringen. Möglicherweise könnten nach den Beratungen der Regierung am kommenden Mittwoch auch für diese Bereiche Lockerungsschritte bekanntgegeben werden.