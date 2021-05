Der Bub vergisst für einige Momente auf sein Erdbeereis, die Würstel auf dem Teller des Café-Besuchers werden kalt. Ein ungewöhnliches Gespann zieht am Linzer Hauptplatz nicht nur die beiden in seinen Bann: Ein Mann führt einen Hund Gassi – so weit nichts Ungewöhnliches. Am Freitagvormittag ist es aber der Rektor der Johannes Kepler Universität (JKU), Meinhard Lukas, der einen Roboterhund an der Leine führt.