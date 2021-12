Was haben Sie aus dem Jahr 2021 gelernt?

Es einfach mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Das lernte Nina Ennikl im vergangenen Jahr. "2021 hat es sich nicht mehr angefühlt, als wäre die Pandemie sowieso gleich vorbei. Da ist man in eine Routine gekommen und konnte reflektieren. Ich habe schnell gemerkt, dass viel von dem Stress, den ich mir gemacht habe, eigentlich überhaupt nicht notwendig wäre", sagte die junge Frau gestern bei einer Straßenumfrage der OÖN in der Linzer Innenstadt. "Im Lockdown waren wir ja gezwungen, viele Aktivitäten bleiben zu lassen. Da hat mir vieles einfach nicht gefehlt."

Dass wir uns im Alltag oft mehr Druck machen, als notwendig wäre, ist nur eine von vielen Lehren, die wir aus dem vergangenen Jahr ziehen können. Die OÖN haben bei fünf Oberösterreichern aus verschiedenen Bereichen nachgefragt, was sie aus den positiven und negativen Erfahrungen im vergangenen Jahr gelernt haben. Die Antworten sind vielfältig.

Vertrauen in sich selbst fassen

„Wir haben mit Corona alle unsere erste Pandemie erlebt, wir kannten die Krankheit nicht und haben uns noch nie in so einer Situation befunden. Es hat mich sehr beeindruckt, wie schnell wir alle uns angepasst und Strategien entwickelt haben. Im Krankenhaus haben wir in wenigen Monaten gelernt, mit dem Auf und Ab der Infektionswellen mitzugehen und die richtigen Schritte zu setzen. Das hat mein Vertrauen in meine Kollegen, in mich und in die menschliche Anpassungsfähigkeit im Allgemeinen gestärkt.“ - Elisabeth Bräutigam, Ärztliche Leiterin im Ordensklinikum Linz

Elisabeth Bräutigam, Ärztliche Leiterin im Ordensklinikum Linz Bild: Simlinger

Zwischenmenschliche Beziehungen mehr schätzen

„Besonders schöne Erlebnisse waren für mich Zusammenkünfte jeglicher Art – sei es beim Gottesdienst oder bei einem gemeinsamen Abendessen. Es tut manchmal einfach schon gut, sich nur zuzunicken. Ich habe eine neue Wertschätzung für diesen zwischenmenschlichen Kontakt gefunden und für belastbare Beziehungen. Liegen die Nerven blank, wäre es manchmal ganz verführerisch, einfach für sich allein dahin zu arbeiten. Aber jetzt merken wir doch wieder, wie wichtig der Kontakt zu den anderen ist.“ - Christoph Niemand, Rektor der KU Linz

Christoph Niemand, Rektor der KU Linz Bild: KU Linz

Gelegenheiten ergreifen

„Aufgrund der Bedingungen habe ich heuer den ‘Carpe diem’-Gedanken verinnerlicht. Das hat vielleicht mit meinem Alter zu tun, ich kann auf viele Erfolge zurückblicken und Neues auf mich zukommen lassen. Junge Menschen mit vielen Träumen leiden da mehr. Ich habe gelernt, Gelegenheiten zu ergreifen, die sich spontan ergeben. Da denke ich vor allem an unsere CD-Aufnahmen im Frühling: Wir haben uns recht kurzfristig entschieden, das zu machen, und die Wiedersehensfreude und das gemeinsame Musizieren waren grandios.“ - Michi Gaigg, Leiterin

L’Orfeo Barockorchester

Michi Gaigg, Leiterin L’Orfeo Barockorchester Bild: waltraud dandler

Das Gute im Menschen sehen

„Es ist für mich erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Seit zwei Jahren schon befinden wir uns im Ausnahmezustand, wenn man ihn überhaupt noch so nennen kann. Leider hat die Pandemie viele Strukturprobleme noch offensichtlicher gemacht, zum Beispiel die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Umso beeindruckender war für mich das unglaubliche Engagement der Pflegekräfte in den Spitälern, die uns allen einen großen Dienst erwiesen haben. Das zeigt auch wieder das Gute, zu dem Menschen fähig sind.“ - Gunther Trübswasser,

Menschenrechtsaktivist

Gunther Trübswasser, Menschenrechtsaktivist Bild: VOLKER WEIHBOLD

Auf das Positive konzentrieren

„Ich habe mein Café vergangenes Jahr im Oktober eröffnet und musste nach einem Tag zusperren. Da wusste ich: Wenn ich jetzt gar nichts mache, halte ich das nicht durch. Also habe ich mir neue Konzepte überlegt, Take-away gemacht und mich immer wieder an die neue Situation angepasst. So habe ich gelernt, flexibel zu bleiben und diese ständig neuen Aufgaben auch als Herausforderungen zu sehen. Es war ein anstrengendes erstes Jahr, aber auch ein wahnsinnig lehrreiches.“ - Kristina Lang, Gründerin Dorfsalon Lenzing