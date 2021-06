Ab Donnerstag geht es wieder ein gutes Stück lockerer zu: Die Maskenpflicht wird reduziert, mit dem Aus für die Sperrstunde dürfen die Tore der Clubs und Diskotheken wieder öffnen, und im Handel gibt es keine Quadratmeterbeschränkung mehr.

Wo gilt die 3G-Regel?

Die 3G-Regel bleibt aufrecht. Diese gilt wie schon bisher im Gastgewerbe, bei körpernahen Dienstleistungen, in Beherbergungsbetrieben wie Hotels und Campingplätzen, für Zusammenkünfte mit mehr als 100 Teilnehmern, für Reisebusse und Ausflugsschiffe. Einen Nachweis braucht man auch in Freizeiteinrichtungen wie Vergnügungsparks. Ebenso gilt die 3G-Regel in Kultureinrichtungen wie Theatern, Kinos und Konzertsälen, ausgenommen sind aber Museen, Bibliotheken, Büchereien und Archive.

Wo braucht man keinen 3G-Nachweis?

Um einkaufen zu gehen, muss man auch weiterhin nicht geimpft, getestet oder genesen sein, auch die öffentlichen Verkehrsmittel kann man ohne 3G-Nachweis nutzen – aber nur mit Maske.

Was muss man in Krankenhäusern und Pflegeheimen beachten?

Es gilt die 3G-Regelung. In Alten- und Pflegeheimen sowie Gesundheitseinrichtungen gilt auch weiter Maskenpflicht, wobei statt FFP2-Maske auch ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden kann. Die Betreiber können aber auch strengere Regeln, also im Regelfall eine Pflicht zur FFP2-Maske, verfügen.

Wo muss man künftig noch eine Maske tragen?

Dort, wo 3G-Nachweise gelten, entfällt die Maskenpflicht bis auf wenige Ausnahmen. Die Tragepflicht zumindest eines Mund-Nasen-Schutzes gilt ab dem 1. Juli in geschlossenen Räumen wie zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln und deren Stationen, in Taxis, Seilbahnen, in Kundenbereichen, an Arbeitsorten mit Kundenkontakt, bei Parteienverkehr und in Einrichtungen zur Religionsausübung.

Für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr gibt es überhaupt keine Maskenpflicht.

Braucht man beim Friseur noch eine Maske?

Nein – bei körpernahen Dienstleistungen gilt die 3G-Regel, die Verpflichtung zum Tragen einer Maske besteht nicht mehr. Am Montag hatte das Gesundheitsministerium, wie berichtet, noch verlautbart, dass dort weiterhin die Maskenpflicht gelten werde. Dies wurde gestern korrigiert. Auch die Friseure dürfen aufatmen: Inhaber, Betreiber und Arbeitnehmer mit unmittelbarem Kundenkontakt dürfen auf die Maske verzichten, wenn sie selbst und der Kunde einen 3G-Nachweis haben.

Was gilt für Veranstaltungen?

Für Zusammenkünfte ab 100 Personen besteht eine Anzeigepflicht, ab 500 Personen gilt eine Bewilligungspflicht. Ausnahmen von den Bestimmungen gelten etwa für Begräbnisse, Parlamentssitzungen, aber auch Autokinos. Eine Personenobergrenze für Veranstaltungen im Rahmen der Corona-Regelungen gibt es nicht mehr.

Wie viele Personen dürfen in ein Geschäft?

Es darf wieder gedrängelt werden: Die Quadratmeterbeschränkungen im Handel sind aufgehoben.