Was es mit dem riesigen Linzer Smiley auf sich hat

Ein strahlendes Lächeln für ein großes Miteinander – seit vergangener Woche ziert ein weithin sichtbarer sonnengelber Smiley die saftig grüne Wiese unterhalb des Pöstlingbergs in Linz. Mehr als 10.000 Stiefmütterchen von der Gärtnerei Dopetsberger wurden von neun eifrigen Helfern auf der Wiese platziert. Dort sollen sie all jenen, die daran vorbeispazieren oder den Smiley auch nur aus der Ferne betrachten, ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Mehr als zwei Jahre Pandemie haben ihre Spuren bei allen hinterlassen. Negative Nachrichten haben den Alltag geprägt. Die OÖNachrichten wollen nun dieser Entwicklung gemeinsam mit ihren Lesern entgegentreten – und dabei kann ein Lächeln nur hilfreich sein. "Es ist höchst an der Zeit, die entstandenen Brüche zu heilen und bei aller Schwere des Alltags die Leichtigkeit des Seins wiederzuentdecken", sagt OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein über die Aktion. Genau deshalb sollen die Geschichten der OÖN-Frühlingsserie Mut machen und mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft schaffen.

Mehr Bilder vom Linzer Riesen-Smiley:

Und dazu das ein oder andere Lächeln – ähnlich wie auf dem Pöstlingberg. Ihre Wiese stellen Brigitte und Christian Mayer für diese Frühlingsaktion gerne zur Verfügung: "Wenn wir damit helfen, dass die Leute ein bisschen mehr zusammenfinden, ist das Dank genug für uns", sagt Christian Mayer.

Aus einer regionalen Gärtnerei, farblich auch von der Donaulände und der Nibelungenbrücke gut sichtbar und dazu witterungsresistent: Die mehr als 10.000 Stiefmütterchen werden bis Ende April die Wiese der Familie Mayer prägen. Dann sollen sich auch die Leser an den gelben Blüten erfreuen. Im Sinne der Nachhaltigkeit werden die Blumen an all jene verteilt, die ebenfalls gerne Teil dieses Lächelns der OÖNachrichten sein möchten.

Der Spot zur neuen OÖN-Serie: