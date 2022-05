Was es mit dem Big-Mäc-Äquator auf sich hat

In unmittelbarer Nähe dieser Orte, innerhalb des sogenannten „Big-Mac-Äquators“ türmen sich die Müllberge. Auf die Gefahren und Kosten, die diese Vermüllung - neben der Verunstaltung des Landschaftsbildes - mit sich bringt, machten heute erneut FP-Landesrat Günther Steinkellner und Roland Wohlmuth (Vorsitzender des Landesabfallverbands) aufmerksam. Beim „Littering“ werden Straßenränder, öffentliche Plätze und Grünanlagen, meist aus dem Auto heraus, mit weggeworfenen Verpackungsmaterialien zugemüllt.

Dadurch entstehe ein beträchtlicher Zeit- und Kostenaufwand für die öffentliche Hand: Denn die Entfernung einer weggeworfenen Dose kostet aktuell 66 Cent - das bedeutet für ganz Österreich dutzende Millionen Euro. Für die Straßenmeistereien und die Asfinag fallen dafür jährlich 50.000 Arbeitsstunden an. 2018 hinterließen Menschen 400 Tonnen dieses Abfalls auf Oberösterreichs Landstraßen, das entspricht 66 Kilogramm Müll pro Kilometer. Auffallend hoch ist die Mülldichte in Tourismusgebieten wie im Salzkammergut, aber auch in grenznahen Gebieten.

Mehrere hundert Euro Geldstrafe

Was fast niemand weiß: Werden Autofahrer erwischt, wie sie ihren Müll auf den Straßen entsorgen, drohen laut dem Abfallwirtschaftsgesetz saftige Geldstrafen von einigen hundert Euro. Steinkellner führt ein weiteres Argument ins Treffen: Weggeworfene Plastikflaschen können zu Wurfgeschossen werden und Verkehrsteilnehmer ablenken – das kann zu schweren Unfällen führen. „Jeder solle sich vorstellen, wie es wäre, wenn ein naher Angehöriger durch so etwas zu Schaden kommt“.

Nicht nur für Menschen, auch für Tiere kann das Entsorgen von Plastikflaschen aus dem fahrenden Auto mitunter tödlich sein. Sie fressen die Müllreste und können sich schwer verletzen, auch im Futtermittel landen immer mehr Abfallreste und Mikroplastik. Genauso schädlich für Pflanzen- und Tierwelt sind weggeworfene Zigarettenstummel, sie verunreinigen mit Giftstoffen die Gewässer.

„Littering wird nicht weniger, die Beseitigung aber immer teurer“, meint Wohlmuth. Als Lehrer verfolgt er einen pädagogischen Ansatz und setzt auf verstärkte Bewusstseinsbildung der Bevölkerung: „Es muss als uncool gelten, wenn etwas weggeschmissen wird“. Für diesen Zweck werden die Hinweisschilder der Kampagne „Wirf nix raus – für sichere und saubere Straßen“ aus dem Vorjahr recycled und ab Juni wieder auf vielbefahrenen Straßen in ganz Oberösterreich aufgestellt. Eine Verminderung des Problems erwartet sich Wohlmuth mit der geplanten Einführung des Pfandsystems 2025. Außerdem fordert er die Erhöhung des Mehrweg-Anteils bei Verpackungsmaterialen, hier wird es ab 2024 jährliche Quoten geben.