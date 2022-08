Er sieht aus wie ein umgedrehtes U, ist aus Gummi und nur wenige Zentimeter klein: nicht gerade das, was sich Laien unter einem Roboter vorstellen. Am Institut für Experimentalphysik der Johannes Kepler Universität in Linz wird an sogenannten "weichen Robotern" geforscht, wie Universitätsprofessor Martin Kaltenbrunner im OÖN-Gespräch sagt.