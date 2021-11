Seit rund zwei Jahren ist Ralf Beste deutscher Botschafter in Wien. Er habe in dieser Zeit sehr viel anekdotische Evidenz gesammelt, berichtet er. Doch er wollte es genauer wissen und beauftragte deshalb das Meinungsforschungsinstitut Integral, "das Deutschlandbild in der österreichischen Bevölkerung" zu erheben. Es ist die erste größere Studie dieser Art (rund 1000 Personen wurden befragt). Das Ergebnis sei eine "Fundgrube zum besseren Verständnis", sagte Beste.