Was die Oberösterreicher am liebsten zu Weihnachten essen

Das Weihnachtsfest hat eine lange Tradition, die auch zu Tisch spürbar ist - zumindest für zwei Fünftel der Österreicher, die laut einer Iglo-Befragung mit 1.000 Teilnehmern jedes Jahr das gleiche Gericht servieren. Im Österreichschnitt gibt es in den hiesigen Haushalten am 24. Dezember am häufigsten Raclette – knapp ein Fünftel derer, die eine traditionelle Speise zu sich nehmen, setzen darauf.

15 Prozent von ihnen tischen eine kalte Platte auf, 13 Prozent Bratwürstel, je zwölf Prozent Fondue und Suppe. Karpfen und Lachs essen je sieben Prozent, sechs Prozent präferieren die Gans. Die Gaumen scheinen sich je nach Bundesland zu unterscheiden: So ist in Salzburg für zwei Drittel die Suppe das traditionelle Weihnachtsgericht, in Oberösterreich sind es für fast 60 Prozent die Bratwürstel.

Oberösterreicher mögen's traditionell

43 Prozent der Befragten gaben an, jedes Jahr dasselbe traditionelle Weihnachtsgericht zu essen. Knapp ein Drittel meinte, zwar eine traditionelle Speise zu haben, aber von Jahr zu Jahr zu entscheiden, ob diese auch auf den Tisch kommt. Für ein Viertel hat das Weihnachtsessen keine Tradition.

Einen überdurchschnittlich hohen Stellenwert hat die Essens-Tradition allerdings bei Unter-30-Jährigen und Personen in einem Haushalt mit Kindern - bei jedem Zweiten von ihnen folgt die Speise einer etablierten Tradition. Im Bundesländervergleich sind es vor allem die Oberösterreicher, Burgenländer, Kärntner und Tiroler, die an der traditionellen Weihnachtsspeise festhalten.