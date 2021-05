Was die NS-Euthanasie mit heute zu tun hat

"Dieses Grauen ist etwas, das Menschen ersonnen und ausgeführt haben", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) bei der Präsentation der neu konzipierten Ausstellung im Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim in Alkoven (Bez. Eferding). Zwischen 1940 und 1944 befand sich dort eine Euthanasieanstalt, in der die Nationalsozialisten bis zu 30.000 Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung, psychisch Kranke und KZ-Häftlinge ermordeten. Sie galten ihnen als "lebensunwert".

Den Opfern dieser Tötungsmaschinerie ist die Ausstellung "Wert des Lebens" gewidmet, die jetzt nach 15 Jahren inhaltlich und gestalterisch überarbeitet wurde. Der Ausstellungstitel erhält den Zusatz "Der Umgang mit den Unbrauchbaren", der den roten Faden vorgibt. Von der historischen Entwicklung diverser Geisteshaltungen – Aufklärung, Eugenik, Utilitarismus – über die Industrialisierung der Euthanasie durch die Nazis spannt die Schau einen Bogen bis hin zu aktuellen Fragen wie Genmanipulation, Abtreibung und Sterbehilfe.

Exemplarisch für die nationalsozialistische Geisteshaltung mag die ausgestellte Seite eines Schulbuches aus der NS-Zeit sein: Unter dem Titel "Erbkranke fallen dem Staat zur Last" findet sich die Berechnung, dass "ein Erziehungsheim für Schwachsinnige" gleich viel koste wie "17 Eigenheime für erbgesunde Familien".

Die Ausstellung versuche, historische Ereignisse in einen größeren Rahmen einzubetten, sagt Brigitte Kepplinger, Obfrau des Vereins Schloss Hartheim. "Der Umgang mit Menschen, die alt oder krank sind, ist in der heutigen Zeit noch immer ein schwieriges Thema. Seit 2017 hat Kepplinger gemeinsam mit dem Leiter des Lern- und Gedenkorts Schloss Hartheim, Florian Schwanninger an der Umsetzung des neuen Konzepts gearbeitet. Am Freitag öffnet die Schau. (ort)