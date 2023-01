"Was brauche ich ein Ehrengrab, wenn ich eine Straße hab…"

Straßennamen sind wie Denkmäler und Ehrengräber öffentliche Auszeichnungen und Erinnerungsorte. Doch während Ehrengräber kaum auffallen, weil auf Friedhöfen nur selten Touristen und Schaulustige vorbeikommen, und Denkmäler, wie man weiß, überhaupt nicht wahrgenommen werden (wer bemerkt schon das Jahn-Denkmal im Volksgarten?), werden Straßennamen dauernd gebraucht und damit in Erinnerung gerufen, auch wenn man in vielen Fällen kaum reflektiert, an wen da jeweils erinnert wird.