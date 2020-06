"Was andere von mir denken, ist mir egal"

Sie kommen in überfüllten Schlauchbooten, auf Lkw-Ladeflächen zusammengepfercht oder zu Fuß in der Hoffnung auf ein neues Leben in Österreich. Viele werden Opfer skrupelloser Schlepper. Mehmet und Ramin waren bei ihrer Flucht erst zwölf Jahre alt, sie hatten Glück, in Österreich bekamen die beiden Afghanen subsidiären Schutz zugesprochen. Mittlerweile werden sie in einer Wohngemeinschaft des SOS-Kinderdorfs betreut. Im Gespräch mit den OÖNachrichten berichten die Lehrlinge von ihrer Flucht, möchten dabei aber anonym bleiben.

OÖNachrichten: Mehmet und Ramin, ihr seid vor knapp fünf Jahren als Zwölfjährige nach Österreich geflüchtet? Wie geht es euch heute?

Mehmet: Ich bin unglaublich froh, hier sein zu dürfen. Ich besuche die Berufsschule und mache eine Maler-Ausbildung. Daneben bleibt auch noch Zeit für Sport, ich bin in meiner Altersklasse Vize-Landesmeister im Ringen.

Ramin: Ich habe die Neue Mittelschule abgeschlossen, mit fast lauter Einsern, in Deutsch leider nicht. Jetzt suche ich gerade eine Lehrstelle als Mechaniker.

Wie habt ihr die Flucht erlebt

Mehmet: Die ganze Familie hat gespart, dass wir uns einen Schlepper leisten können. 20 Millionen Tomar, umgerechnet 6000 Euro, pro Person kostet eine Fahrt. Um etwas Geld zu verdienen, habe ich schon als Achtjähriger Frauenmäntel genäht. Aus dem Iran gingen wir zu Fuß in die Türkei, von dort ging es in einem Schlauchboot nach Griechenland. Nach Österreich kamen wir mit einem Auto. Zu Weihnachten war ich dann hier, das war komisch für mich, wir feiern Weihnachten an einem anderen Datum. Im Islam haben wir gerade das Jahr 1396.

Ramin: Die Fahrt mit dem kleinen Schlauchboot werde ich nie vergessen. Es war ein schlechtes, fast kaputtes Boot und wir waren fast 70 Leute, viel zu viele. Noch jetzt habe ich Albträume. Als wir an Land gingen, befahl uns der Schlepper, das Boot zu zerstechen, dann könnte uns die Polizei nicht mehr zurückschicken, meinte er. Dann war er weg. Drei Monate war ich unterwegs, bevor ich in Österreich ankam.

Wo ist eure Familie, habt ihr noch Kontakt zu den Menschen, die mit euch geflüchtet sind?

Mehmet: Meine Familie ist wieder im Iran. Wir wollten gemeinsam fliehen, doch wurden von einem Schlepper getrennt. Die Gruppe meiner Eltern wurde erwischt. Ich habe es geschafft, wir telefonieren oft. Aber sie haben aufgegeben, sie wollen nicht mehr nach Österreich kommen.

Ramin: Ich bin alleine hier, meine Eltern sind noch in Pakistan. Ich will gar nicht darüber sprechen.

Warum seid ihr aus eurem Heimatland geflohen?

Mehmet: Wir sind Afghanen, in unseren Herkunftsländern Iran und Pakistan sind wir überhaupt nichts wert. Wenn wir arbeiten gehen, bekommen wir kein Geld. Wir werden diskriminiert und geschlagen. Die Regierung schickte viele afghanische Bekannte nach Syrien gegen den IS. Da waren auch viele Jugendliche dabei.

Ramin: Es ist ganz egal, was du als Afghane außerhalb von Afghanistan machst, es geht immer schlecht für dich aus.

Warum habt ihr Österreich als euer Fluchtziel gewählt?

Mehmet: Ich kenne das Land, ich habe Verwandte hier. Oma und Opa leben in Freistadt, ich habe auch Verwandte in Wien.

Ramin: Ich hatte gar kein Ziel. Ich wollte einfach nur weg. Ich wollte endlich in die Schule gehen und einfach nur frei und sicher sein.

Wie hat es sich für euch angefühlt, endlich in Österreich angekommen zu sein?

Mehmet: Ich war überglücklich alle Gefahren überstanden zu haben, viele hatten kein Glück.

Ramin: Viele Leute waren nett und freundlich zu mir, manche haben mir geholfen. Das war ein richtig schönes Gefühl nach dem ganzen Davonlaufen. Einfach ankommen.

Vielerorts sind Flüchtlinge nach ihrer Ankunft mit Aggressionen und Diskriminierung konfrontiert. Wie schätzt ihr die Situation ein?

Mehmet: Auch wenn unsere Länder unterschiedlicher nicht sein könnten, die Leute sind von der Einstellung her ähnlich. Auch bei uns gibt es Menschen, die bestenfalls skeptisch auf etwas Ungewohntes reagieren. Doch die sind die Minderheit. Die meisten behandeln Flüchtlinge mit Respekt.

Ramin: Was andere von mir denken, ist mir egal. Ich bin nur froh, hier sein zu dürfen.

Habt ihr Pläne für die Zukunft, berufliche oder private Träume und Ziele?

Mehmet: Erst möchte ich meine Lehre fertig machen. Letztes Jahr bin ich ja Vize-Landesmeister im Ringen geworden, jetzt ist Coronapause. Am liebsten würde ich ja eigentlich Olympia-Sieger im Ringen werden.

Ramin: Ich möchte eine Lehre als Mechaniker beginnen, natürlich auch abschließen und später vielleicht mal eine eigenen kleine Werkstatt aufmachen. Da kann ich dann in Ruhe arbeiten. Mehr will ich eigentlich gar nicht.

Drei Fragen an ...

Gerhard Pohl, der 57-Jährige leitet seit dem Jahr 2016 die oberösterreichischen SOS-Kinderdörfer.

OÖNachrichten: Wie viele Flüchtlinge werden in den oberösterreichischen SOS-Kinderdörfern versorgt?

Pohl: An zwei Standorten in Oberösterreich werden aktuell 18 Flüchtlinge versorgt. Der jüngste ist erst fünf Jahre alt, der älteste 18. In Linz kümmern sich acht Betreuer exklusive Zivildiener und Praktikanten um 13 Jugendliche. Bei den übrigen fünf Geflüchteten handelt es sich um eine Geschwistergruppe, sie werden in Altmünster von fünf Betreuern umsorgt. Alle Flüchtlinge, die wir hierzulande betreuen, kommen aus Afghanistan.

Wie stehen die Chancen, dass die jungen Flüchtlinge in Österreich auch Asyl erhalten? Welchen Status haben die meisten von ihnen?

Die meisten Flüchtlinge haben subsidiären Schutz, eine Aufenthaltsgenehmigung, die ein bis drei Jahre lang gilt und die jährlich neu beantragt werden muss. Ein Flüchtling hat noch keinen Asylstatus, weil er sich noch im laufenden Verfahren befindet.

Welche Herausforderungen stellen sich bei der tagtäglichen Arbeit mit den jugendlichen Asylwerbern?

Einer der größten Brennpunkte ist das Lernen der deutschen Sprache, ohne Deutschkenntnisse geht nichts. Dann bemühen wir uns, den Jugendlichen nach ihrer Flucht eine sichere Bleibe zu bieten. Sie sollen sich in unseren Einrichtungen wohlfühlen und einen geregelten Tagesablauf finden. Auch die körperliche und seelische Gesundheit sind wichtig. Wir integrieren die Flüchtlinge auch in ihr soziales Umfeld, viele sind in Sportvereinen oder bei der Feuerwehr.

