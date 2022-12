Vor mehr als 40 Jahren wurden Sie im Linzer Mariendom zum Bischof geweiht. Was sind Ihre Erinnerungen an dieses Fest? Gab es damals einen Zuspruch, der Sie besonders gestärkt hat?

Aichern: Trotz mancher Bedenken bei der Bischofsernennung – weil ich mir nicht vorstellen habe können, wo hinzugehen, wo man fast niemanden kennt –, wurde ich hier nach einem ersten Aufschrei – „Was, a Fremder?!“ – herzlich aufgenommen. Vor allem von den Gläubigen – ob bei der Bischofsweihe oder später bei den vielen Pfarrbesuchen. Und gestärkt hat mich die große Bereitschaft zur Zusammenarbeit und die positive Atmosphäre in der Diözese und im ganzen Land. Das habe ich von den Politikern so erfahren, von den Sozialpartnern, an der Universität, in den Schulen bei den Lehrkräften, in den Betrieben. Das Gespräch und die Atmosphäre waren im Wesentlichen überall positiv. Natürlich wurden auch harte Sachen angesprochen, aber das gehört zum Dialog dazu, da darf man nicht angerührt sein.

Wenn Sie an Ihre Kindheit und Jugend in Wien und teilweise auch in Kärnten zurückdenken: Welche Bilder kommen da? Was war prägend für Sie, was hat Sie damals begeistert?

Prägend war für mich als Jugendlicher der Orden der Kalasantiner in Wien, die vor allem auf die Jugend- und die Arbeiterseelsorge ausgerichtet waren, aber auch die Familie in Wien und die Verwandten in Kärnten, denen ich ebenfalls viel verdanke. Wichtig waren für mich als Jugendlicher die Kontakte in der Katholischen Arbeiterjugend und die Begegnung mit vielen Persönlichkeiten aus Kirche und Politik: zum Beispiel Kardinal Theodor Innitzer, der sich sehr um die Jugend angenommen hat oder Bischof Paulus Rusch von Innsbruck, der Jugendbischof nach dem Krieg.

Herr Bischof, viele Menschen fragen sich: Wie verbringen Sie Ihren Tag? Wie geht es Ihnen jetzt?

Naja, mir geht es an und für sich gut. Ich bin wirklich eingebunden in das Leben und Wirken der Diözese, auch als Altbischof, aber auch eingebunden in das Leben meines Heimatklosters – ich habe nach wie vor enge Kontakte zum Stift St. Lambrecht. Und ich habe nach wie vor viele Kontakte nach auswärts. Immer wieder werde ich zu diözesanen und pfarrlichen, aber auch zu gesellschaftlichen Veranstaltungen eingeladen. Meinem Alter und der Gesundheit entsprechend kann ich noch manches tun. In manchen Fragen, vor allem im sozialen und im gesellschaftlichen Bereich, kann ich vielleicht auch weiterhin beitragen, dass manche Brücken und Kooperationen, die wir in der Vergangenheit gebaut haben, weitergehen und zum Beispiel auch noch vertieft werden. Denn die Fragen der Vergangenheit tauchen immer wieder auf und zahllose neue kommen dazu.

Haben Sie zu Ihrem 90. Geburtstag einen Wunsch für sich, für die Kirche, für die Menschen in Oberösterreich und darüber hinaus?

An und für sich habe ich für mich persönlich keine besonderen Wünsche, wohl aber für die Menschen. Ein Wunsch wäre, dass die russische Kriegsführung in der Ukraine endlich einmal aufhört. Ein Wunsch wäre, dass die Klimakrise und so manch andere Krise wieder zu einem Ende kommen, und dass es in der Welt mehr gegenseitiges Verstehen und solidarisches Handeln gibt. Es ist ja viel vorhanden und es wird viel erreicht, aber bei Weitem noch nicht alles. Und ich möchte wirklich auch der Kirche etwas wünschen: Die Diakonenweihe für die Frauen, eine Änderung der Zulassungsbedingungen zu den Weihen, das wäre gut. Außerdem eine erfolgreiche Reform der Strukturen – die hat es ja öfter gegeben in der Geschichte – und eine wirklich gute Hinwendung zu den Nöten der Menschen. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste, was aus dem Evangelium hervorgeht. Es braucht wirksame Hilfe. Mich persönlich ermutigt es, dass ich manche positiven Trends erlebe, vor allem auch bei jüngeren Menschen, die sich für Gerechtigkeit, für Frieden und die Bewahrung der Schöpfung einsetzen und immer neue, zeitgemäße Wege suchen – nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Kirche.

Viele Menschen in Österreich sind durch die wirtschaftliche Entwicklung derzeit in Bedrängnis. Wie kann die Gesellschaft gerecht darauf reagieren?

Ich glaube, Hoffnung macht jetzt die große Bereitschaft, zum Beispiel durch persönliches Sparen und Verringerung des Verbrauchs zu einer Verminderung der Gas- und Energiekrise beizutragen. Wir brauchen auch in anderen Lebensbereichen eine solche Haltung und Praxis. Es geht nicht ohne Einschränkungen, es geht nicht ohne Teilen, es geht nicht ohne Solidarität – besonders auch in den Asylfragen. Auch da braucht es mehr Solidarität, mehr Verteilungsgerechtigkeit und mehr Einschränkungen von anderen, denen es besser geht.

Sie gehören zu einer Generation, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hat. Heute wird wieder in Europa gekämpft. Hätten Sie das erwartet?

Nein, das habe ich nicht erwartet. Und noch weniger, dass man die Friedensbemühungen einfach dem kämpfenden Militär überlässt. So bewundernswert die starke Hilfe für die ukrainischen Kriegsopfer ist, so bedrückend ist eigentlich für mich das weitgehende Fehlen von wirksamen Friedensvermittlern. Durch die Waffenlieferungen geht es halt immer weiter mit dem Krieg – Schlag um Gegenschlag.



Das Gespräch führten Barbara Eckerstorfer (Diözese Linz) und Heinz Niederleitner (KirchenZeitung)

24 Jahre lang prägte er als Bischof Oberösterreich

Vor mehr als 40 Jahren, am 17. Jänner 1982, wurde Maximilian Aichern im Linzer Mariendom zum Bischof geweiht. In fast 24 Jahren Amtszeit hat er die Diözese Linz entscheidend geprägt und gestaltet. Auch als emeritierter Bischof steht er für eine menschenfreundliche, ermutigende und hoffnungsfrohe Kirche. Am 26. Dezember 2022 feiert der Benediktiner seinen 90. Geburtstag. Würden ihn seine Beine nicht in seiner Bewegungsfreiheit einschränken, wäre er wohl noch mehr unterwegs, als es ohnehin der Fall ist. Nach wie vor besucht er die Pfarren zu Jubiläen, Firmungen und Begräbnissen und nimmt an Veranstaltungen teil.

Längere Ruhezeiten sind Bischof Aicherns Sache nicht. Zu groß ist sein Interesse an der Kirche, der Gesellschaft und an den Menschen. Ein Interesse, das weit über Diözesangrenzen hinausreichte. Bischof des Volkes, Bischof mit den Menschen, Sozialbischof, Ermutiger, Brückenbauer, sozialer Mahner, Ermöglicher neuer Wege – dies sind nur einige der Attribute, die ihm zugeschrieben werden. Als Sozialbischof war er Motor für Initiativen, die über die Diözese, ja über Österreich hinaus Strahlkraft entwickelten: Er war Gründungsbischof der Bischöflichen Arbeitslosenstiftung, Initiator des Sozialhirtenbriefs der Bischöfe Österreichs, des Ökumenischen Sozialwortes der christlichen Kirchen und der Allianz für den freien Sonntag. Aichern lebt in Linz und bringt sich nach wie vor in das kirchliche und gesellschaftliche Leben Oberösterreichs ein.

