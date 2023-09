Warum sich Top-Klubs wie Liverpool im Mühlviertel wohlfühlen

In Bad Leonfelden ist man ganz aus dem Häuschen. Immerhin soll der vielfache englische Meister vor dem Match gegen den LASK am kommenden Donnerstag im Mühlviertel Quartier beziehen. Heißer Tipp ist das Falkensteiner Genuss & Wohlfühlhotel Mühlviertel im Ort. Nur offiziell bestätigen will das in der Region niemand.