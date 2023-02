Warum sich junge Menschen in der Kirche engagieren

Am Diözesanleitungskreis treffen sich junge Erwachsene, die in der Katholischen Jungschar aktiv sind.

Vergangenes Wochenende trafen in Zell an der Pram (Bezirk Schärding) viele junge Menschen zusammen, die sich in der Kirche engagieren - genauer gesagt in der Katholischen Jungschar Oberösterreich. In geselligem Beisammensein wurden beim Diözesanleitungskreis (DiLK) - dem Gremium der Jungschar - wichtige Entscheidungen für die Zukunft der Organisation getroffen - so wurde etwa der Vorsitz neu gewählt. Die Zahl der Wahlberechtigten ist allerdings zurückgegangen. "Vor allem seit der Pandemie engagieren sich weniger Menschen in der Jungschar", sagt Marie Mayrhofer, Referentin für Regionalarbeit bei der Jungschar in der Diözese Linz, aus Erfahrung - statistische Zahlen fehlen noch. Jene, die sich nach wie vor engagieren, haben aber gute Gründe dafür.

Ein wichtiges Thema: "Veränderung ist nur von innen möglich", sagt Jakob Haijes, der mit 29 Jahren bereits lange bei der Jungschar engagiert ist. "Von außen angeleitete Veränderungen helfen nicht viel." Dem schließt sich auch Marlies Prinz an. Die 18-jährige Jungschar- und Ministrantenleiterin sieht im ehrenamtlichen Engagement die Chance, langfristig etwas zu bewirken und zu verändern - "etwa in Strukturen oder bei der Gleichberechtigung". Sehe sie diese Möglichkeit nicht mehr, würde sie aus der Kirche austreten, sagt sie: "Um mich weiter zu engagieren, brauche ich die Hoffnung, etwas bewirken zu können. Ansonsten macht das für mich keinen Sinn."

Frischen Wind in alte Strukturen bringen

Valentina Bergmair wurde am DiLK als Vorsitzende der Katholischen Jungschar bestätigt. Auch sie engagiert sich, um etwas verändern zu können und ein positives Bild zu schaffen. "Kirche ist nicht nur die Institution, sondern auch die Gemeinschaft - der wohlwollende Umgang, den wir in der Jungschar pflegen, ist etwas Schönes." Dennoch steht sie der Institution auch kritisch gegenüber. Die 24-Jährige findet es wichtig, in die alten Strukturen neuen Wind hineinzubringen. "Ich glaube, das braucht die Kirche ganz dringend, weil so kann es nicht weitergehen."

Innerhalb der Kirche gebe es viele unterschiedliche Angebote - Samuel Haijes hat in der Jungschar seinen Platz gefunden. Der 25-Jährige wurde am DiLK zum dritten Mal als Vorsitzender gewählt. "Es ist so ein schönes Miteinander zwischen Jugendlichen und Kindern." Kinder können sein, wie sie sind, Jugendliche würden durch ihre Arbeit als Gruppenleitende Verantwortung bekommen und viel für das Leben lernen. Dem schließt sich auch sein Amtskollege David Hinterberger an: "In der Jungschar kann jeder das tun, was er tun möchte und kann - ganz ohne den Leistungsdruck, der oft bei anderen Vereinen gegeben ist."

Katrin Pühringer wird bald Gruppenleiterin werden. Die 17-Jährige engagiert sich, um Kindern das zu bieten, was sie in der Jungschar gefunden hat: Viele Freunde und eine Art "Familie". Dass die Kirche nur konservativ sei, findet sie nicht: "Es kommt ganz darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt." - Natürlich gebe es konservative Kreise, aber auch welche, die bereits im Jahr 2023 angekommen seien. Gerade in der Jungschar sei das der Fall, findet Nico Kirschner. "Junge Leute gestalten Kirche jung. Da sind uns ganz viele Freiheiten gegeben." Er hätte noch nie den Eindruck gehabt, dass konservative Strukturen dabei ein Problem dargestellt hätten.

