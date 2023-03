Warum sich eine 76-Jährige in Roitham taufen lässt

„Ich habe in meinem Leben ziemlich viel Mist gebaut“, sagt Eleonora Helga Sehrer, die viele nur als Ellen kennen. Sie musste aus der DDR und damit ihrer Heimat flüchten und machte daraufhin „überall nur kurz Pause“. Sehrer weiß, dass sie viele falsche Entscheidungen getroffen hat, bevor sie schließlich in Roitham am Traunfall ankam. „Aber ich habe im vergangenen Jahr eine Wende gemacht, die ich nie für möglich gehalten hätte.