Warum die Baustelle für die A26  jetzt eineinhalb Jahre lang stillsteht

Eigentlich sollten die Bagger bereits wieder fahren. Tief unterhalb des Freinbergs sollten sie sich langsam in Richtung Hauptbahnhof vorarbeiten, um den Haupttunnel der A26 zu graben. Doch derzeit stehen die Bauarbeiten für die Stadtautobahn still. Frühestens in der ersten Jahreshälfte 2026 sollen sie weitergehen. Diese mehr als eineinhalb Jahre dauernde Pause war nicht geplant – und sie kostet wohl Millionen.