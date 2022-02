„Ich sehe schon, nächste Woche sperren wir zu“, sagt Thomas Rehberger mit Augenzwinkern, während er in einem Büroschrank nach alten Tattoonadeln sucht. „Schwarzmalerei“ heißt das Tattoo- und Piercingstudio, das er gemeinsam mit einer Kollegin in Linz-Urfahr betreibt. Der Name passt so gar nicht zum heiteren Gemüt des gebürtigen Linzers – und trotzdem könnte er die aktuelle Situation, in der sich seine Branche befindet, kaum besser beschreiben.