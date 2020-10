Die Zerstörung der Pariser Kathedrale Notre-Dame durch einen Brand im April des Vorjahrs hat weltweit Betroffenheit ausgelöst und Millionen an Spenden mobilisiert. Mit dem 30 bis 45 Millionen Euro teuren Wiederaufbau des Pariser Wahrzeichens soll auch der Altarraum in der fast 900 Jahre alten Kirche gestaltet werden. Dafür holte sich der Pariser Erzbischof Michel Aupetit mit einer kleinen Delegation vor kurzem Anregungen in Köln, München und im Linzer Mariendom.