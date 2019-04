Warum der heilige Julian nun beim Altar der heiligen Katharina liegt

SCHLIERBACH. In der mehr als 300 Jahre alten Stiftskirche Schlierbach wurde mit der dringenden Innensanierung begonnen. Damit das Gotteshaus nicht verfällt, braucht es die Hilfe vieler.

Die Gebeine des heiligen Julian mussten zum Start der Innenrenovierung der Stiftskirche umgebettet werden. Bild: Stift

Dass seine Gebeine lange nach seinem Tod einmal umgebettet werden, wird sich der heilige Julian zu Lebzeiten wohl nicht gedacht haben. Seit 1. April liegen seine 300 Jahre alten sterblichen Überreste in der Stiftskirche Schlierbach nun aber nicht mehr vor dem Juliani-Altar, sondern neben dem der heiligen Katharina von Alexandria. Die dringend notwendige Innensanierung des wunderschönen Gotteshauses hat begonnen. "Die Arbeiten werden Jahre dauern", sagt Abt Nikolaus Thiel. Und sie werden viel Geld kosten. Die Stiftskirche ist auf Unterstützer angewiesen.

"Jeder Besucher sagt, die Kirche ist so schön. Das ist tückisch, weil es schon sehr lange her ist, dass die letzten Handgriffe gemacht worden sind. Die mehr als 60 Jahre, in denen nichts passiert ist, haben deutliche Spuren hinterlassen", erzählt Abt Nikolaus.

Morsch: Der Altar sinkt ab

So hat etwa der Altar ein gravierendes statisches Problem. Teile sind morsch geworden, der untere Altarteil sinkt ab. Damit sind auch die oberen Bauteile mit Figuren und Säulen in Schieflage, Risse sind die Folge, Leisten und Profile werden kaputt. Dazu kommt der Holzwurm, der den geschnitzten Ornamenten zusetzt. "Das Wiederherstellen und die Vergoldung dieser Teile ist zeitaufwendig, aber unumgänglich für einen würdigen Gesamteindruck", sagt der Abt. Auch die Altargemälde von Carl von Reslfeld müssen saniert werden, der Schimmel setzt dem Werk zu.

"Es wartet also eine Fülle von Arbeit auf uns", sagt der Abt weiter. Die Kosten: Eine Schätzung liegt bei zwei Millionen Euro. Eine gewaltige Summe, die das Stift nicht allein stemmen kann. "Wir bauen auf die Spendenfreudigkeit der Pfarre, die Touristen und Wallfahrer, die jährlich unsere großartige Kirche besuchen. Und ohne die Mittel des Bundesdenkmalamtes sowie des Landes und die Zuschüsse aus den Kirchenbeiträgen wäre an eine Renovierung sowieso nicht zu denken."

Das große Ziel ist es, am 23. September im Jahr 2026 den Abschluss der Arbeiten feiern zu können. "Das wäre dann exakt 300 Jahre nach dem Weihedatum der Kirche", sagt Abt Nikolaus.

Der heilige Julian sollte dann schon längst wieder an seinem alten Platz ruhen dürfen. Das hat er sich auch verdient. Zur Barockzeit waren seine Gebeine von Rom nach Schlierbach überstellt worden. Abt Nikolaus: "Das war damals so üblich, dass sich bedeutende Kirchen Leichname aus den römischen Katakomben bringen ließen." Über die Figur selbst sei wenig überliefert worden.

Spendenkonto: Zisterzienserstift Schlierbach, IBAN: AT60 3438 0850 0431 1577; BIC: RZOOAT2L380.

Das Stift

Schon im 14. Jahrhundert war hier im Oberen Kremstal ein Kloster. Waren es zuerst Zisterzienserinnen, die eine alte Burg besiedelten, kamen 1620 Mönche aus Rein in diese Burg. 1670 bis 1700 wurde (unter Federführung der italienischen Künstlerfamilie Carlone) mit einem Neubau eines Klosters begonnen.

Die Zisterzienser betreuen als Seelsorger die Pfarren Heiligenkreuz, Kirchdorf/Krems, Klaus an der Pyhrnbahn, Micheldorf, Nußbach, Schlierbach, Steinbach am Ziehberg, Steyrling, Wartberg/Krems und Spital/Pyhrn.

Im Stift leben 25 Mönche (Altersdurchschnitt 58 Jahre), etwa 100 Mitarbeiter sind im Stift beschäftigt.

