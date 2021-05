Nach dem verheerenden Seilbahnunglück, bei dem am vergangenen Sonntag am Lago Maggiore in der norditalienischen Region Piemont 14 Menschen ums Leben gekommen sind, sind die Umstände nach wie vor unklar. Vor allem die Tatsache, dass das Zugseil gerissen ist, bleibt für Spezialisten rätselhaft. Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen, hält eine Überbeanspruchung des Seils durch einen technischen Defekt für möglich.