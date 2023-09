Warum das Asylquartier in der Lunzerstraße noch unbewohnt ist

Die Aufschrei war groß, als im März kurz hintereinander Pläne für gleich drei neue Asylquartiere in Linz bekannt wurden – zwei größere im ehemaligen Ibis-Hotel beim Hauptbahnhof und in den ÖBB-Lehrwerkstätten in der Unionstraße sowie ein kleineres Landesquartier in der Lunzerstraße. Vor allem beim Standort am Bahnhof sahen Kritiker eine "soziale Überforderung", wie es der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) formulierte.