Warum Corona die Geburtenrate einknicken ließ

Im historischen Vergleich ist die Corona-Pandemie eine Besonderheit. Das gilt auch im Hinblick auf den Einfluss auf die Fertilitätsrate, wie eine aktuelle Untersuchung des Vienna Institute of Demography der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ergeben hat: "Aus Studien zur Spanischen Grippe wissen wir zum Beispiel, dass zu Beginn der Krankheitswelle ein starker Rückgang verzeichnet wurde und gegen Ende eine Erholung. Das ist typisch für solche Zäsuren", sagt einer der Autoren, Tomá Sobotka.

Dieser Trend hat sich zunächst auch neun Monate nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 gezeigt, als die Zahl der Geburten ebenfalls zurückgingen. Aber schon kurz darauf kam es überraschenderweise zu einer leichten Erholung, die auf sehr niedrigem Niveau blieb: So kamen im Jahr 2020 in Österreich insgesamt 83.603 Babys auf die Welt, ein Jahr später bereits wieder 86.078 (Quelle: Statistik Austria). Danach knickte die Geburtenrate wieder ein, wie Maria Winkler-Dworak, ÖAW-Wissenschafterin sagt: "Zwischen November 2021 und Oktober 2022 sind die Geburtenraten in fast allen Ländern gesunken, auch bei uns in Österreich." Bundesweit kamen infolgedessen in diesem Jahr 82.627 Kinder auf die Welt (Entwicklung in OÖ siehe Grafik). Die Gesamtfertilitätsrate – also die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau – fiel von 1,51 Geburten pro Frau im November 2021 auf 1,42 im Oktober 2022.

"Cocooning-Effekt"

"Das unterschiedliche Muster der Raten während der Pandemie hat uns besonders überrascht", so Winkler-Dworak. Vor allem in den skandinavischen Ländern, aber auch in Deutschland und in Österreich waren die Geburtenraten im Jahr 2021 zunächst doch höher als erwartet. Grund sei der "Cocooning-Effekt" gewesen: "Durch die politischen Covid-Maßnahmen haben die Menschen mehr Zeit zu Hause verbracht – in finanziell stabilen Haushalten kann dies für Paare ein guter Zeitpunkt für die weitere Kinderplanung gewesen sein", sagt die Forscherin.

Das beobachtete Muster habe sich aber auch nur in jenen Ländern gezeigt, die ein besseres Sozialsystem aufweisen. Mit dem Auslaufen der Maßnahmen sei dann der Cocooning-Effekt auch wieder verschwunden, die Fertilitätsraten haben sich dem langfristigen Trend wieder angenähert.

Arbeitsmarkt und Inflation

Die Wissenschafter untersuchten mögliche Faktoren für das anhaltende Geburten-Minus: Zum einen spielt die ökonomische Unsicherheit eine zentrale Rolle: "Der Arbeitsmarkt hat sich nach den Einbrüchen zu Beginn der Pandemie erholt, was steigende Geburtenraten fördert. Allerdings ist durch Verwerfungen in den Lieferketten auch die Inflation gestiegen, was den positiven Effekt dämpft", so Winkler-Dworak. Auch das Timing der Impfprogramme in den Ländern sei mit einem temporären Rückgang der Geburtenraten neun Monate später assoziiert. Insgesamt lasse sich aus den Zahlen ableiten, dass viele Frauen ihren Kinderwunsch kurzzeitig aufgeschoben hätten, bis sie vollständig geimpft waren. Dabei unterstreichen die Forschenden, "dass die Impfungen selbst keinen negativen Einfluss auf die Geburtenraten hatten". Der allgemeine Abwärtstrend hält übrigens an: 2023 betrug die Gesamtfertilitätsrate 1,32.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper