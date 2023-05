Warum Adriana wochenlang nicht gefunden wurde

Die Stelle, an der die Leiche der 22-jährigen Amerikanerin Adriana E. am Sonntagvormittag gefunden wurde.

150 Meter tief ist Adriana E. abgestürzt. Auf dem Ostgrat des Traunsteins war sie nicht weit gekommen. Dort, wo kein Schnee lag, waren die steilen Wiesen nass, die Erde schlierig. Die 22-jährige Amerikanerin, die keine Schuhe getragen hatte, dürfte ausgerutscht sein. Wann, ist unklar. Sehr wahrscheinlich aber am 17. März, am ersten jener 43 Tage, an denen sie als vermisst galt.