Völlig vergriffen. Von den 2000 gelieferten Antigen-Tests ist in der Gmundner Traunstein-Apotheke bereits um 13.30 Uhr kein einziger mehr übrig. 400 Gmundner waren am Vormittag gekommen, um sich für den Rest des Monats einzudecken. Es sind die ersten Stunden einer neuen Gratis-Aktion in Österreichs Apotheken. Seit gestern werden dort Corona-Selbsttest zum Abholen angeboten – fünf pro Person und Monat. Um diese "Wohnzimmer-Tests" genau dorthin mitzunehmen, bedarf es lediglich einer E-Card