Warnung vor Phishing-Mails im Namen der ÖGK: "Link auf keinen Fall öffnen"

"Ihre Ruckerstattung ist online moglich" - mit diesen und ähnlichen Verlockungen (in schlechtem Deutsch) versuchen Betrüger im Namen der ÖGK, an die Daten von Versicherten zu kommen. Die Empfänger der Nachricht werden aufgefordert, einen Link zu öffnen, um die Rückerstattung online anzufordern. "Սոѕеr Тrаոѕаktіοոѕⅿаոаցеⅿеոt Տуѕtеⅿ еrkеոոt, ⅾаѕѕ Ѕіе zսⅿ Εrhаlt ⅾіеѕеr Ζаhlսոց bеrесhtіցt ѕіոⅾ", heißt es in dem Phishing-Mail. Als Absender wird zwar "OGK“ angezeigt, eine Prüfung der E-Mail-Adresse zeigt aber, dass die Nachricht von „Noreply.ogk2@tmtv.ne.jp“ stammt.

Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich warnt davor, den Link anzuklicken. "Öffnen Sie auf keinen Fall den Link und geben Sie keine persönlichen Daten bekannt", sagt AK-Präsident Andreas Stangl: "Leider ist Phishing, der Diebstahl von Kundendaten, nach wie vor weit verbreitet. Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen eine Nachricht, die Sie per E-Mail erhalten, verdächtig vorkommt.“

Sollten Sie bereits Opfer von Phishing-Nachrichten geworden sein und Zahlungen freigegeben haben, wenden Sie sich schnellstmöglich an Ihre Bank. Unter Umständen gelingt es, Zahlungen noch zu stoppen. Es kann aber auch eine Sperre des Kontos oder eine Erneuerung von Zugangsdaten notwendig sein.

Warnungen zu aktuellen Betrugsmaschen und Phishing-Nachrichten werden regelmäßig auf www.watchlist-internet.at veröffentlicht.

