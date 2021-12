Warmfront und Hochdruckgebiet bringen den Schnee in Bedrängnis

Im südlichen Bergland können bis zu 20 Liter Niederschlag anfallen, die Schneefallgrenze steigt auf etwa 1500 Meter. Wenn die Niederschläge in den frühen Morgenstunden auf die kalte Fahrbahn treffen, kann es vor allem im Mühlviertel und im Bergland zu glatten Fahrbahnen kommen.

Der Schnee, der im Tiefland liegt, kann diesen Wassermassen nicht standhalten. Bis auf etwa 1000 Meter Seehöhe wird er – abseits präparierter Pisten – verschwinden. "Überall, wo weniger als zehn Zentimeter liegen, wird der Schnee durch die Regenfälle am heutigen Vormittag wahrscheinlich schmelzen", sagt Meteorologin Claudia Riedl von der ZAMG.

Hochdruckgebiet bringt Nebel

Eine Warmfront, die vor einem Hochdruckgebiet über dem Atlantik herzieht, beschert uns diese Wetterlage. Sie bringt feuchte Luftmassen mit sich, die am Nordrand der Alpen hängen bleiben und vor allem in Oberösterreich abregnen werden. An der Südseite, etwa in Vorarlberg, ist heute hingegen mit Sonnenschein zu rechnen.

Am Dienstag werden dann die Ränder des Hochdruckgebiets Oberösterreich erreichen, es wird auch die restliche Woche bestimmend für das Wetter sein. Die Höchsttemperaturen werden in den zarten Plusgraden liegen. In der feuchten Luft werden sich im ganzen Bundesland Nebel, Hochnebel und tiefhängende Wolken bilden, sodass die Tage recht trüb sein werden. Nur im Bergland wird hin und wieder etwas Sonnenschein möglich sein.

Der Hoffnung auf eine weiße Weihnacht, die vergangene Woche noch aufrecht war, versetzt dieses Hochdruckgebiet also einen argen Dämpfer. "Eigentlich sah es vergangene Woche ganz gut aus. Jetzt müsste es aber knapp vor Weihnachten am 22. oder 23. Dezember noch einmal schneien. Das ist aus momentaner Sicht unwahrscheinlich", sagt Meteorologin Claudia Riedl. (vaba)