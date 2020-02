Warmer Winter verwirrt Wildtiere: "So bald mussten wir noch nie Hasenbabys betreuen"

Mit 1,8 Grad über dem vieljährigen Mittel zählte der Jänner zu den 30 wärmsten der Messgeschichte. Das hat Folgen für die Wildtierpopulation. Was die Tierschützer zum Jahreswechsel schon befürchtet hatten, bewahrheitete sich jetzt mit dem Einzug des ersten kleinen Patienten in der Wildtierstation der Pfotenhilfe Lochen.

"Zahlreiche Hasen waren aufgrund des extrem milden Winters schon viel zu früh im Liebestaumel", heißt es am Freitag von den Innviertler Tierschützern, "und leider wurden einige Unvorsichtige deshalb auch schon im Jänner von Rasern getötet".

Happy End für Trixie

Die Folgen der verfrühten Romantik: Das erste Hasen-Waisenkind ist schon jetzt, Anfang Februar, am Tierschutzhof eingezogen. Es war vor kurzem auf einer Straße gefunden worden – mutterseelenallein und umzingelt von Hunden. Aufmerksame Tierschützer retteten das hilflose Junge und brachte es zur Pfotenhilfe. Dort wird "Trixie" jetzt aufgepäppelt.

Video: Am Tierschutzhof im Innviertel kümmert sich Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler um das flauschige Waisenkind

"So bald mussten wir noch nie Hasenbabys betreuen", sagt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. Sie zieht den kleinen Feldhasen jetzt mittels Fläschchen per Hand auf. "Er muss rund um die Uhr versorgt werden. Es hat ein wenig gedauert, bis er mich als Ersatzmama akzeptiert hat, aber jetzt besteht sein Leben erst einmal aus Trinken und Schlafen", so Stadler.

In gut zwei Monaten, wenn der kleine Hase etwa ein Kilogramm wiegt, kann er wieder ausgewildert werden. Mit weiteren verwaisten Tierbabys sei laut Pfotenhilfe in absehbarer Zeit zu rechnen.

Nur eine Handvoll Hase: Tierschützer päppeln das verwaiste Tierkind wieder auf. Bild: (PFOTENHILFE)

"Nicht jedes Wildtierbaby retten"

Gleichzeitig warnen die Tierschützer davor, jedes scheinbar in Not befindliche Wildtierbaby voreilig zu "retten". Gerade bei Hasen kommt die Mutter nur ein- bis zweimal am Tag zum Stillen vorbei, die übrige Zeit sitzen sie geduckt in der "Sasse". Wenn Wildtiere allerdings durch Hunde, Katzen oder den Straßenverkehr bedroht oder gar verletzt sind, müssen sie jedenfalls gerettet werden. Die Pfotenhilfe hat zur Beratung eine Hotline eingerichtet. Diese ist täglich von 9 bis 22 Uhr unter der Nummer +43 677 61 42 52 26 zu erreichen.