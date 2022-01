Der Sieger heißt: Kohlmeise. Rund 90.500 Vertreter dieser Art wurden heuer bei der Stunde der Wintervögel gezählt. Damit war die Kohlmeise heuer der am häufigsten beobachtete Vogel bei der Aktion der Vogelschutzorganisation BirdLife. Insgesamt 23.464 Naturbegeisterte beteiligten sich, so viele wie nie zuvor. Allein in Oberösterreich machten 4458 Personen mit. Binnen vier Tagen zählten sie rund 111.000 Vögel, bundesweit waren es beinahe 581.000 Tiere. Auf Platz zwei hinter der Kohlmeise landete