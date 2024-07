Warm wie eine Badewanne: Wie steht es um die Wasserqualität unserer Seen?

Mitten in der Urlaubssaison schlagen Forscher am Mittelmeer Alarm. Die Adria erreichte Rekordtemperaturen, derzeit liegen sie an der norditalienischen Küste bei 30 Grad. Auch in Kroatien war das Meer noch nie so warm wie in diesem Sommer: Erst vor wenigen Tagen wurde mit 29,7 Grad in Dubrovnik ein neuer Höchstwert gemeldet. Das wirkt sich auf die Wasserqualität aus.