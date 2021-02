Warm anziehen: Jetzt gibt es drei Wochen Dauerfrost

"Ein fettes Hoch": So bezeichnet ZAMG-Meteorologe Bernhard Niedermoser die Luftströmung, die uns in den kommenden Tagen die kälteste Phase dieses Winters beschert. Über der Nordsee setzt es sich fest. Oberösterreich liegt an seinem Rand, in der "Zugbahn", die den Zustrom milderer Atlantikluft blockiert.