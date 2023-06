"War Glück, dass die Klinge abgebrochen ist": 15 Jahre Haft wegen versuchten Mordes in Vöcklabruck

Weil er im Dezember 2021 seine Ehefrau in einem Fitnessstudio in Vöcklabruck mit einem Messer attackiert und schwer verletzt hat, musste sich am Mittwoch ein 28-Jähriger am Landesgericht Wels wegen versuchten Mordes verantworten. "Ich bekenne mich schuldig. Ich bin froh, dass sie noch lebt", sagte der Angeklagte, ansonsten wollte er keine Fragen beantworten. Gegen 12.45 Uhr wurde er von den Geschworenen für schuldig befunden und zu 15 Jahren Haft verurteilt. Ob das Urteil rechtskräftig ist, war noch nicht bekannt.

Staatsanwältin Kerstin Kutsam legte dar, dass der Angeklagte seiner Frau bereits einige Tage vor der Tat gedroht hatte, dass er sie umbringen werde. Grund dafür war die Ankündigung der damals 27-Jährigen, dass sie sich von ihm trennen wolle. "Ich geh gern 18 oder 25 Jahre eini, aber mein Gesicht lass ich mir nicht nehmen... Ich schwör, du wirst was erleben, das noch kein Mensch erlebt hat", hatte er ihr einige Tage vor der Tat in einer Textnachricht geschrieben. Er war zu diesem Zeitpunkt in einer Entzugsklinik in Salzburg in Behandlung.

Am 21. Dezember habe er sich für einen Spaziergang bei seinem Therapeuten abgemeldet. Stattdessen konsumierte er Drogen und Alkohol, fuhr mit dem Zug nach Vöcklabruck und suchte den Parkplatz des Fitnessstudios auf, in dem seine Frau arbeitet.

13 Stiche

Laut Aussagen eines Zeugen, der zuvor auf Bitten des Opfers mit dem Mann gesprochen hatte, ging der Angeklagte hinter ihm durch die mit Zugangskarten gesperrte Tür in das Fitnessstudio. Dort begann er ein Gespräch mit seiner Ehefrau, bevor er begann, auf sie einzustechen.

Er versetzte ihr insgesamt 13 Messerstiche, den Großteil in den Rücken und in den Kopfbereich. Das Messer hatte er aus Salzburg mitgenommen. Andere Fitnessstudio-Besucher versuchten, den 28-Jährigen von seinem Opfer abzubringen, indem sie ihn mit einer Hantelscheiben bewarfen. "Der hat in einer Tour auf sie eingestochen. Sowas habe ich noch nie gesehen", sagte der Zeuge.

Schließlich ließ der Mann von seiner Ehefrau ab und ergriff die Flucht. Wenig später wurde er von der Polizei in der Nähe gefasst.

Eifersucht in der Beziehung

Laut einem medizinischen Sachverständigen seien die Verletzungen der Frau im Rückenbereich nicht sehr tief gewesen, da die Klinge bereits abgebrochen war. Ansonsten hätten wesentlich schwerwiegendere Verletzungen entstehen können. Die Klinge könne bei Stichen gegen den Kopf der Frau abgebrochen sein, genau lasse sich das nicht klären. Um ihr mit dem abgebrochenen Messer überhaupt Wunden zuzufügen, habe der Angeklagte mit erheblicher Wucht zustechen müssen. Aufgrund der großen Zahl der Verletzungen musste das Opfer laut Gutachter unter Vollnarkose operiert werden.

Laut einem psychiatrischen Gutachter sei der Mann zurechnungsfähig gewesen. Das Paar hatte sich über Jahre in einer sehr konfliktreichen Situation befunden. Die Ehefrau schilderte bei der Einvernahme, dass ihr Mann sie bereits mehrmals bedroht und ihr körperliche Gewalt angetan habe. Grund dafür sei seine Eifersucht gewesen.

"Hat mich psychisch kaputt gemacht"

Sie spüre die Verletzungen immer noch, wegen Narben im Gesicht werde sie von vielen Menschen angestarrt, sagte die Ehefrau aus. "Mir geht es nicht gut, psychisch hat mich der Mensch kaputt gemacht", sagte sie auf eine Frage der Staatsanwältin.

In ihrem Schlussplädoyer erinnerte die Staatsanwältin an die Vorstrafen des Mannes. Zudem habe nicht er selbst verhindert, dass sein Opfer sterben könnte. "Es war Glück, dass die Klinge abgebrochen ist", sagte sie. Das Geständnis sei zwar mildernd, habe aber nicht zur Wahrheitsfindung beigetragen.

Der Verteidiger des Mannes strich hingegen heraus, dass das Geständnis seines Mandanten reumütig sei. Er habe bereits 2000 der 10.000 Euro Schmerzengeld, die das Opfer gefordert hatte, ausbezahlt. Zudem sei er zum Tatzeitpunkt aufgrund seines Alkohol- und Drogenkonsums nur eingeschränkt zurechnungsfähig gewesen. Außerdem habe er im Gefängnis gute Fortschritte mit seiner Suchterkrankung gemacht.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer