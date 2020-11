War es wieder der Wolf? DNA-Analyse angeordnet

Waren es Füchse – oder doch Wölfe? Diese Frage beschäftigt seit mehr als zwei Wochen Jäger und Wolfsbeauftragte des Landes. Hintergrund sind zwei gerissene Kälber: Am 21. Oktober rief in St. Ulrich im Mühlkreis im Bezirk Rohrbach ein nahezu zur Gänze aufgefressener Kadaver eines Angusrindes die Experten auf den Plan, nur drei Tage später ein ähnlicher Fund im über 100 Kilometer entfernten Oberhofen am Irrsee (Bezirk Vöcklabruck).

Nach der ersten Untersuchungsrunde konnten die den Kadavern entnommenen DNA-Proben in beiden Fällen zwar eindeutig einem Fuchs zugeordnet werden, sagte der Wolfsbeauftragte des Landes, Gottfried Diwold, gestern den OÖN. Dennoch seien diese Ergebnisse durch weitere DNA-Untersuchungen abzuklären. Schließlich sei es üblich, dass sich Füchse in der Nähe von Rinderweiden aufhalten und Tot- oder Nachgeburten oder eben Kadaverreste nutzen. Es sei nicht auszuschließen, dass die Rinder zunächst von Wölfen gerissen, der Kadaver dann aber auch von Füchsen heimgesucht wurde, sagt Diwold. "Daher ist es schwierig, die DNA des Wolfes zu finden. Vor allem, wenn der Kadaver schon länger gelegen ist." Zu diesem Zweck werden neben der DNA-Probe auch das Umfeld des Risses (Fährten, Haare) und das Rissbild genau untersucht. Wichtig dafür ist unter anderem die Auswertung von Fotos. Gebrochene Knochen und fehlende Körperteile würden "für große Beutegreifer", also Wölfe, sprechen, sagt Diwold, denn: "Füchse beißen in der Regel Knochen nicht an." Beim in St. Ulrich gerissenen Kalb seien neben angenagten auch gebrochene Knochen beobachtet worden.

Werden diese Wolfsrisse bestätigt, sind landesweit heuer insgesamt acht Nutz- und Wildtierrisse bekannt: In Gmunden und in Unterach am Attersee sind laut Diwold zwei Schafe und ein Lamm dem Wolf zum Opfer gefallen. Hinzu kommen fünf Reh- bzw. Rotwildrisse sowie 25 Lebendsichtungen bzw. Fotofallenbeobachtungen. Unbestätigt sind neben den beiden Fällen in Oberhofen und St. Ulrich auch einer in Attersee (eine gerissene Ziege), in Gmunden (drei Lämmer) sowie in Molln (Rehe). "Hier warten wir noch auf die Bestätigung der DNA-Proben."

Rund fünf Wölfe unterwegs

Diwold glaubt nicht, dass hier Wolfsrudel, sondern nur Einzeltiere am Werk waren. Schätzungen zufolge seien in Oberösterreich derzeit "maximal fünf Wölfe" – vorwiegend an der tschechischen Grenze sowie im Salzkammergut – unterwegs. Dabei handle es sich um ein- bis zweijährige Jungtiere, die mit Eintritt der Geschlechtsreife das Rudel verlassen. Bei ihrer Suche nach einem Weibchen würden Rüden bis zu 1000 Kilometer weit gehen. (nieg)

