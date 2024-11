Wann starb Roland D.? Auto-Gutachten könnte noch Aufschlüsse geben

Wie lange war der gesuchte mutmaßliche Doppelmörder Roland D. (56) bereits tot, als Samstagmittag seine Leiche in einem Waldstück in Arnreit – unweit von den zwei Tatorten im Bezirk Rohrbach – gefunden wurde? So gut wie fest stand bisher, dass sich der 56-Jährige mit einem seiner Jagdgewehre selbst das Leben genommen hatte. Aber hatte er noch am selben Montag, nachdem er zwei verhasste Jägerkollegen ermordet haben soll, Suizid verübt?