Schön langsam verabschiedet sich auch der Schnee von den Bergen. Zeit, die Tourenski mit den Wanderschuhen zu tauschen. Zeit für die Hüttenwirtinnen und Hüttenwirte, ihre Refugien für die Saison vorzubereiten. Was zu tun ist, wann sie aufsperren, was es Neues gibt lesen Sie im Text unten. In unserer interaktiven Grafik erhalten Sie einen Überblick über den Saisonstart auf elf bekannten Hütten im Land.