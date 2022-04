Wandregal als Schiebetür: Geheimer Eingang zu illegalem Glücksspiel entlarvt

Die Hinweise verdichteten sich, die Beamten ließen daher nicht locker: Nach einer Observation konnten Polizisten Spielbetrieb in einem Lokal im Linzer Süden feststellen. Doch das Lokal war verschlossen und abgedunkelt, aufmachen wollte trotz deutlicher Ankündigung einer Polizeikontrolle niemand. Also holten die Polizisten einen Schlüsseldienst zu Hilfe. Wenig später traten sie in zwei abgedunkelte Räume ein, von Menschen keine Spur. Lediglich zwei abgeschaltete Spielautomaten wurden entdeckt.

Stimmen gehört

Im Empfangsbereich stand zudem ein Bildschirm, auf dem eine übertragene Videoaufzeichnung zu sehen war. Die Beamten erkannten darauf, dass es noch einen weiteren Raum geben musste. Stutzig machte sie auch, dass sie draußen Stimmen aus einem vergitterten Fenster hörten, das zum Lokal gehörte. Also machten sie sich auf die Suche nach einem Geheimeingang und wurden schließlich auch fündig: Ein schmales, auffälliges Wandregal entpuppte sich als verdeckte Schiebetür. Diese führte in den dritten Raum, in dem sie schließlich sechs Menschen antrafen, die ihr Glück bei illegalen Spielautomaten versuchten. "Immer wieder werden illegale Glücksspielautomaten gefunden", heißt es seitens der Polizei.

Laufend werden Kontrollen nach dem Glücksspielgesetz durchgeführt und Anzeigen erstattet. So auch in diesem Fall im Linzer Süden: Zwei der im versteckten Spielraum angetroffenen Personen stehen im Verdacht, verantwortlich für diesen illegalen Glücksspielbetrieb zu sein. "Durch die Finanzpolizei werden mehrere Anzeigen nach dem Glücksspielgesetz erfolgen", heißt es aus der Polizeipressestelle. Zudem laufen weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen. Vier Glücksspielgeräte wurden auf der Stelle beschlagnahmt, der Betrieb wurde auf Anordnung geschlossen.