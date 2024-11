Die Vorstellungen von einem Jenseits

Rutschig ist es in der Kienbachklamm und steil. Vorsichtig setzt Wolfgang Kauer (67) seine Schritte auf dem nassen Laub. Auf dem engen Pfad sind schon in der Steinzeit Menschen gewandert, die der sumpfigen Ebene auswichen und durch die Klamm vom Attersee her zu dem Kultort strebten, wo einst ein großer Schalenstein stand und sich heute die Kirche von St. Wolfgang befindet.