Wandern mit Genuss im Obst-Hügel-Land

Im Herbst werden wieder die Wanderschuhe geschnürt. Beste Gelegenheit für Bewegung an der frischen Luft bietet am Sonntag die Weberbartl-Apfel-Wanderung in der inoffiziellen Mosthauptstadt des Landes (ab 10 Uhr). Bei Schönwetter werden 2500 bis 3000 Wanderer in Samarein erwartet. Die Route führt entlang eines neun Kilometer langen Rundweges vorbei an zahlreichen Bauernhöfen, Mostschänken, dem Mostmuseum, dem Obstlehrgarten und verschiedenen Naturerlebnisstationen.

Im Zentrum dieser Genusswanderung unter der Patronanz der OÖN steht der Weberbartl-Apfel, eine typische alte Sorte der Streuobstregion Naturpark Obst-Hügel-Land. Sie ist nach dem Weberbartl-Gut in der Ortschaft Furth benannt. Von diesem Bauernhof aus soll der Apfel seine Verbreitung gefunden haben. Und natürlich kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz. Die örtlichen Vereine verwöhnen mit Apfelmehlspeisen, Obstsäften, Most und einer Auswahl an warmen Gerichten.

"Die neun Kilometer lange Wanderung eignet sich auch für einen Halbtagsausflug, wir empfehlen aber, sich Zeit zu nehmen, bei den Stationen gibt es ein Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie", betont Rainer Silber, Geschäftsführer des Naturparks Obst-Hügel-Land. Die Besucher bekommen einen Einblick in die Most- und Safterzeugung, Kinder dürfen frischen Apfelsaft pressen. "Wetterhans" Hans Gessl lädt zum "Samareiner Mostbartln", bei dem die "Mostsinne" aktiviert werden, und bei einem Mostdipf-Gewinnspiel können die Besucher Naturpark-Produkte gewinnen.

Parkplätze stehen im Ortszentrum zu Verfügung. Alle Details unter www.obsthuegelland.at

