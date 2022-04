Wandern im weißen Meer: Kirschblüte lockt viele Besucher nach Scharten

Kein Zentimeter Schnee bedeckt die Landschaft in Scharten. Weiß ist es trotzdem überall. Die größte Kirschanbaufläche des Landes verwandelt sich jedes Jahr in der Karwoche in ein Blütenmeer, das zahlreiche Besucher anlockt.

Dieses Naturschauspiel lassen sich Wanderer und Radfahrer auch in diesem Jahr nicht entgehen – insgesamt zwölf frei zugängliche, beschilderte Wege laden zum Wandern, Nordic-Walken oder Laufen im Naturpark ein. Auf dem rund elf Kilometer langen Rundweg reicht der Ausblick bis ins Alpenvorland im Süden und ins Mühlviertel im Norden. Für all jene, die eine kleinere Runde bevorzugen, eignet sich die fünf Kilometer lange "Roithamer Runde" oder der Kronberg-Rundweg.

Obwohl heuer die beliebte Kirschblütenwanderung nicht stattfindet, gibt es bei zahlreichen Höfen und Gastrobetrieben in Scharten regionale kulinarische Angebote und Unterhaltungsprogramm. Tagesaktuelle Informationen gibt es im Internet auf der Website obsthuegelland.at

Gewinnspiel: Lyrischer Rundgang zur Kerschbliah

Anlässlich des 220. Geburtstages von Franz Stelzhamer schlüpft das Grieskirchner Original Hans Gessl, bekannt auch als Wetterhans, in die Rolle des österreichischen Dichters. Exklusiv für OÖNcard-Inhaber verlosen wir 25x2 Plätze für einen lyrischen Rundgang in Scharten zur „Kerschbliah“, und zwar am Samstag, 23. April, ab 14 Uhr.

Gessl, der sich seit 35 Jahren mit dem Gesamtwerk des Innviertler Poeten beschäftigt, wird an besonders idyllischen Platzerln die Wanderer mit seinen vielfältigen Gedanken rund um Gott und die Welt überraschen. Zum Abschluss gibt es ein gemütliches Beisammensein bei einer Jause im Firlingerhof.