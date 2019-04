Wandern, erleben und genießen in Scharten

Die OÖN, der Naturpark Obst-Hügel-Land und die Schartner Landwirte laden am Sonntag zur Kirschblüten-Wanderung. Zwei Höfe stellen wir Ihnen heute vor.

Norbert und Alexandra Lehner mit ihren drei Kindern Bild: Maringer

Bereits viele Wochen vor der Kirschblütenwanderung beginnt am Lehnerhof in Herrnholz die Organisation, besonders intensiv ist die Woche vor der Großveranstaltung. "Angesichts der Wetterprognosen haben wir uns nun entschlossen, die Bühne ins Zelt zu verlegen", kündigt Norbert Lehner an. Dort beginnt ab 10 Uhr das Programm mit den Unterhaltern "Ronny & Gerhard" und "Spitzbua Markus" aus Niederbayern.

Der bunte Mix bei der Kirschblütenwanderung sei ein Erfolgsrezept, betont der Chef des familiengeführten Betriebes, der für seinen Bauernleberkäse, Frischfleisch und Speckspezialitäten bekannt ist. "Unsere einzigartige Landschaft zieht die Besucher an, aber auch das bunte Unterhaltungs- und Kinderprogramm zum Nulltarif", betont der verheiratete Vater von zwei Töchtern und einem Sohn.

Besuch im Wohlfühlstall

So hat er eine Lkw-Ladung Sand für die kleinsten Besucher zum Spielen aufschütten lassen. Die Kinder dürfen Ponys reiten und sich auf einer Hüpfburg austoben. Besuchen können die Wanderer auch den Außenklimastall für die Schweine, die auf Stroh gehalten werden.

Der gelernte Schlosser entschied sich vor 20 Jahren, nachdem die Eltern bereits erfolgreich mit der Direktvermarktung begonnen hatten, den Hof im Vollerwerb zu führen. Damals hat er mit der Herstellung von Leberkäse und dem Wursten begonnen und die Produktpalette ständig erweitert.

Gern erinnert sich Lehner an das erste Hoffest 2005 zurück, zu dem 15.000 Menschen kamen, ein Jahr später waren es bereits 30.000 Besucher, die einen Blick hinter die Kulissen des Leberkäseerzeugers werfen wollten. Im Jahr 2007 war dann die Premiere der Kirschblütenwanderung, der größten und erfolgreichsten Veranstaltung im Naturpark Obst-Hügel-Land, bei der der Lehnerhof seit Beginn an mit dabei ist. "Mittlerweile haben wir bei der Organisation Routine und müssen nicht mehr alles neu erfinden. Die Hauptherausforderung ist jedes Jahr, wie viele Essen wir vorbereiten sollen, da die Besucherzahl natürlich stark wetterabhängig ist", sagt Lehner.

Infos auf bauernleberkaese.at

Ilse Schedlberger und Horst Hubmer vom Firlingerhof (Bild: Schwarzl)

Alles begann mit Obst in seiner flüssigen Form

In traumhafter Alleinlage befindet sich in der Schartner Ortschaft Rexham der Firlingerhof, der bei der Kirschblütenwanderung am Sonntag gemeinsam mit anderen Obsthöfen die Tore für die Besucher öffnet.

Hausherr Horst Hubmer beschäftigt sich bereits seit 30 Jahren mit Obst. „Begonnen haben wir mit Obst in flüssiger Form, mit Most, Fruchtsäften und der Sektproduktion“, erzählt der 48-Jährige. Ab 2001 setzte der Landwirt erfolgreich auf den Anbau von Kirschen, drei Jahre später kamen die Marillen hinzu. Auf zehn Prozent der Anbaufläche wachsen Zwetschken.

Einen wichtigen Stellenwert hat neben dem Verkauf an den Handel der Ab-Hof-Verkauf. „Die Kunden können sich selbst ein Bild machen, wo und wie wir produzieren. Vor dieser Kulisse schmecken die Schartner Kirschen außerdem noch einmal besser“, sagt Hubmer, der von seiner Lebensgefährtin Ilse Schedlberger am Hof tatkräftig unterstützt wird.

Regelmäßig ist der Firlingerhof auch bei der Ab-Hof-Messe für bäuerliche Direktvermarkter in Wieselburg vertreten, bei der die besten Produkte aus Österreich prämiert werden. Heuer gab es für Marmeladen, Sekt und Most sieben Goldmedaillen.

Bis zu 70 Saisonarbeitskräfte sind am Firlingerhof im Einsatz. Aber nicht nur zur Erntezeit gibt es viel zu tun. Der Baumschnitt, die Pflegemaßnahmen und das Ausdünnen zu dicht stehender Früchte, speziell bei den Marillen, bedeuten einen großen Arbeitsaufwand. Um die Kirschen vor Regen zu schützen, müssen außerdem engmaschige Netze über die Obstbaumreihen gespannt werden.

Hubmer investiert verstärkt in die Automatisation, heuer wird eine moderne Kirschensortieranlage in Betrieb gehen.

Schuhplattler und Modenschau

Bei der Kirschblütenwanderung kommen am Firlingerhof Fleischtiger und Vegetarier gleichermaßen auf ihre Kosten. Den ganzen Tag über wird ein Bühnenprogramm mit viel Musik, einer Schuhplattlergruppe und einer Trachtenmodenschau geboten. Der Tiergarten Walding ist mit einem Streichelzoo zu Gast. Ausklingen lassen kann man den Wandertag am Firlingerhof bei einer Abschlussparty.

Infos unter: www.firlingerhof.at

Vielfältiges Programm

Die beiden zur Auswahl stehenden Rundwege (8 und 11 Kilometer) sind frei kombinierbar, jeder kann sich eine individuelle Tour von Hof zu Hof zusammenstellen und dort die Pausen einplanen.

Bei allen Höfen können die Wanderer Gaumenfreuden aus der Region wie Mostschweinsbratl, eine zünftige Jause oder hausgemachte Mehlspeisen genießen. Dort können sich die Besucher auch aufwärmen, falls es kalt werden sollte. Es gibt ein Programm für die ganze Familie mit Musik, Unterhaltung und Spielmöglichkeiten.

Entlang der Wege kann man sich an den Naturerlebnisstationen informieren.

Gewandert wird am Sonntag, 14. April ab 10 Uhr.

