Wandern durch das Apfelland

150 freiwillige Helfer sind am Sonntag schon früh auf den Beinen, damit die Weberbartl-Apfel-Wanderung für die Besucher in "Samarein" wieder zu einem Erlebnis wird. Bei der bereits achten Auflage der beliebten Veranstaltung in der inoffiziellen Mosthauptstadt des Landes sind die OÖN als Medienpartner mit an Bord. Auch das Wetter dürfte laut aktuellen Prognosen mitspielen, mit Sonnenschein, wenig Wolken und Temperaturen um die 20 Grad.

Die knapp neun Kilometer lange Wanderstrecke führt bei zahlreichen Bauernhöfen, Mostschänken, dem Mostmuseum, dem Obstlehrgarten und verschiedenen Naturerlebnisstationen vorbei. Beginn ist ab 10 Uhr.

Der bekannte Wetter-Hans-Gessl bringt den Wanderern die Geschichte rund um den Weberbartl näher. Denn benannt ist die Wanderung nach einer alten Mostapfelsorte, die im Naturpark Obst-Hügel-Land ziemlich verbreitet ist und ihren Ursprung am Weberbartl-Gut in der Ortschaft Furth hat. Bartholomä Reiter vom Weberhaus in Furth soll diese aus einem Zufallssämling entstandene Apfelsorte herangezogen und weiterverbreitet haben.

Bei den verschiedenen Raststationen können sich die Wanderer bei einer Mostjause, warmen Schmankerln und süßen Köstlichkeiten rund um den Apfel stärken. Vorgestellt wird auch die "Kühlerei" der Familie Schwab am Weberbartlweg, wo sich Wanderer während der Saison mit Most, Säften und Cider selbst aus dem Kühlschrank gegen eine Spende bedienen können.

Naturpark-Fotowettbewerb

Beim Rätselspaß mit dem OÖN-Mostdipf winken Geschenkkörbe mit Köstlichkeiten aus dem Naturpark Obst-Hügel-Land sowie Koch- und Sachbücher als Gewinn. Bis zum 31. Oktober haben Hobbyfotografen noch die Chance, am Naturpark-Fotowettbewerb "Landschaft voller Leben" teilzunehmen.

Infos zur Veranstaltung auch unter www.obsthuegelland.at