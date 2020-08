Wanderin stürzte am Hohen Nock 50 Meter ab

Als der Pilot des Rettungshubschraubers "Martin 3" gestern einen Flugretter auf dem Hohen Nock absetzen wollte, war der Gipfel in dichte Wolken gehüllt. Kurz vor Mittag waren die Einsatzkräfte ins Sengsengebirge gerufen worden. Eine junge Frau war wenige Meter südlich vom 1963 Meter hohen Gipfel mehr als 50 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Die Wanderin zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Weil eine Taubergung durch die Wolken vorerst nicht möglich war, wurde auch der Polizeihubschrauber "Libelle" angefordert, um gemeinsam mit den Bergrettern aus Molln eine terrestrische Bergung vorzubereiten.

Sechs Einsätze in zwei Tagen

Dann lichteten sich die Wolken doch noch: Der Rettungshubschrauber konnte die Schwerverletzte zum Kirchdorfer Krankenhaus bringen.

Zwei weitere Alarmierungen gingen gestern bei der Bergrettung in Oberösterreich ein: Am Attersee-Klettersteig konnte ein erschöpfter Bergsteiger nicht mehr weiter, am Kleinen Pyhrgas verletzte sich ein Wanderer. Bereits am Mittwoch waren die Bergretter zu Einsätzen am Predigstuhl, am Hochlecken und am Dachstein gerufen worden.

