Wanderin griff in Weidezaun und wählte den Notruf

Zwei Minuten lang waren Bergrettung und Polizei am Mittwoch in Alarmbereitschaft. Eine Wanderin, die auf dem Salzberg in Hallstatt unterwegs gewesen war, hatte in einen Weidezaun gegriffen. Der Stromschlag dürfte die Frau dermaßen erschrocken haben, dass sie den Notruf wählte.

Der Geschäftsleiter der Salzberg-Bahnen gab schließlich Entwarnung: Die Frau, die kurz über Kopfweh geklagt hatte, war wohlauf. Der Einsatz wurde abgebrochen.