Wanderin auf dem Traunstein vom Blitz getroffen: "Sie war völlig verzweifelt"

In einem Desaster endete gestern in der Früh der Ausflug eines bosnischen Paares auf den Traunstein in Gmunden: Die Wanderer waren um acht Uhr in der Früh auf den 1691 Meter hohen Berg gestiegen. Gegen 16 Uhr machten sie sich auf den Rückweg. Doch das Wetter wurde immer schlechter, eine halbe Stunde nach dem Aufbruch gerieten die 29-Jährige und ihr 22-jähriger Begleiter in ein heftiges Gewitter.

Just als sich die Frau an einem Stahlseil festhielt, wurde sie vom Blitz getroffen. "Sie wurde zu Boden geschleudert und erlitt eine Panikattacke", schildert Wolfgang Ebner, Leiter der Bergrettung in Gmunden. Trotzdem setzte das Paar den Abstieg fort. Ein Fehler, sagt der Bergretter: "Sie befanden sich nur 50 Höhenmeter unterhalb der Hütte. Sie hätten umdrehen und dort auf Hilfe warten sollen." Gegen 18.30 Uhr setzte dann auch noch massiver Regen ein.

Neun Stunden umhergeirrt

Neun Stunden lang versuchten die Urlauber, alleine den Weg ins Tal zu finden. "Die Frau klagte über Schmerzen. Sie kamen kaum vom Fleck", erzählt Ebner. Erschwerend kam hinzu, dass die Urlauber nur unzureichend ausgerüstet waren: Sie trugen nur Turnschuhe, hatten keinen Rucksack und keinen Regenschutz. Als die 29-Jährige gegen 1.30 Uhr stürzte, gaben die beiden entkräftet auf: Sie wählten den Notruf und verständigten die Bergrettung.

Diese rückte mit 13 Einsatzkräften aus und fanden das Paar auf einer Höhe von 750 Metern am Hernlersteig. "Die Frau war völlig verzweifelt. Sie konnte mit dem Fuß nicht mehr auftreten und hatte Schmerzen", sagt der Bergretter. Die Verletzte wurde in einer Gebirgstrage ins Tal gebracht und um 6 Uhr in der Früh dem Notarzt übergeben. Sie wurde ins Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl gebracht.

Schauplatz Bosruck: Nach einem tödlichen Absturz wird eine tschechische Wandergruppe ins Tal begleitet. Bild: Bergrettung

Auch am Bosruck, im Grenzgebiet zwischen Oberösterreich und der Steiermark, kam es am Samstag während eines Unwetters zu einem Bergdrama. Am frühen Nachmittag stieg eine 24-köpfige tschechische Wandergruppe von der Bosruckhütte auf den Ardningsattel auf, um dann über den Wildfrauenklettersteig auf den Bosruck zu gelangen. Gegen 15 Uhr geriet die Gruppe in ein Gewitter. Das wurde einer 24-Jährigen zum Verhängnis, berichtet Heinz Planitzer, Leiter der Bergrettung Selzthal: "Die Frau dürfte ausgerutscht sein und ist 150 Meter abgestürzt." Die Wanderin kam in einer Rinne zu liegen. Ihr war nicht mehr zu helfen: Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Schädelverletzungen und konnte nur noch tot geborgen werden. Die 26 Bergretter brachten die Klettergruppe ins Tal.

3 Fragen an... Christian Ortner

Gleich acht Opfer von Blitzschlägen gab es österreichweit am Samstag: Am Traunstein wurde eine Bosnierin zu Boden geschleudert, als der Blitz in ein Kletterseil einschlug. In der Obersteiermark wurden sechs Bergretter verletzt, als während eines Einsatzes neben ihnen ein Blitz einschlug. Im Bezirk Wolfsberg wurde ein Kärntner bewusstlos, als ein Blitz in einen Baum in der Nähe einfuhr. Christian Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik erklärt, was im Notfall zu tun ist. 1. Wie gefährlich ist es, wenn man vom Blitz getroffen wird? Blitzeinschläge enden immer wieder tödlich. Der Körper erhält dabei einen enormen Stromschlag, der für den Körper extrem belastend ist. Es reicht schon, wenn der Blitz in der Nähe in einer Wiese oder einem Baum einschlägt. 2. Wo sind Menschen im Freien besonders gefährdet? Vor allem an exponierten Plätzen, etwa auf einem Gipfel oder einem Grat. Auch allein stehende Bäume oder Häuser werden leicht Ziel von Blitzschlägen. 3. Wie verhält man sich am besten bei Unwettern? Am besten ist es, bei Unwettern überhaupt zu vermeiden, im Freien zu sein. Ansonsten exponierte Plätze sofort verlassen, ebenso vom Fahrrad oder Motorrad steigen. Auch hier ist man exponiert. Man sollte Unterschlupf in Häusern, Autos oder zur Not in Höhlen suchen. Werden in der Nähe Blitze bemerkt, dann so auf den Boden hocken, dass man wenig Berührungspunkte zur Erde hat.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at