Wanderer vermisst

Zwei Tage lang war ein Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebs in der Nähe des Taferlklaussees im Salzkammergut nicht mehr bei seinem Arbeitsplatz erschienen, daraufhin schlugen die Betreiber Alarm. Der Mann dürfte eine Wanderung in der Nähe des Höllengebirges im Gemeindegebiet von Altmünster unternommen haben, von der er nicht mehr zurückgekehrt war. Gestern Mittag rückte die Bergrettung aus Steinbach am Attersee mit Einsatzkräften aus, um den Vermissten in der Nähe des Taferlklaussees zu suchen.

Die Suche nach dem Mann blieb gestern laut Ortsstellenleiter Stephan Santer jedoch erfolglos. Auch vonseiten der Polizei konnte keine konkrete Auskunft über den Vermissten und den Vorfall im Salzkammergut gegeben werden.