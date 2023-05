Wanderer stürzte am Seespitz 40 Meter ab

Eine Wanderung auf den Seespitz hoch über dem Gleinkersee hat für einen 60-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems am Samstag im Spital geendet: Der 60-Jährige war gemeinsam mit einem 44-jährigen Bekannten am frühen Morgen über einen unmarkierten Jägersteig auf den 1574 Meter hohen Gipfel gestiegen. Beim Abstieg über den selben Weg kam es zu dem Unglück: Etwa 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfels wurde der 60-Jährige von einem Steinschlag an der Schulter getroffen.

Per Helikopter gerettet

Der Aufprall war so heftig, dass der Mann das Gleichgewicht verlor und kopfüber etwa 40 Meter durch steiles Fels- und Latschengelände abstürzte. Sein Begleiter – er hatte das Unglück aus nächster Nähe beobachtet, war aber nicht vom Steinschlag getroffen worden – eilte dem Schwerverletzten zu Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Das Opfer wurde vom Notarzthubschrauber C 14 mittels Taubergung gerettet und ins Pyhrn Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

Einsatz im Schnee

Erst vor gut zwei Wochen standen die Bergretter am Seepsitz im Einsatz: Zwei Frauen hatten am 21. April ebenfalls versucht über den "Jagasteig" auf den Gipfel zu gelangen. Im steilen Gelände waren sie, wohl aufgrund der Schneelage, vom Weg abgekommen und trauten sich kurz unterhalb des Gipfels weder vor noch zurück.

Einsatz zu später Stunde. Bild: Bergrettung Spital am Pyhrn

Erst gegen 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Bergrettung Spital am Pyhrn alarmiert. 13 Kameraden stiegen bei einbrechender Dunkelheit zu den Frauen auf und brachten sie sicher ins Tal. Die beiden Bergsteigerinnen überstanden den Vorfall unverletzt, aber leicht unterkühlt. Die Einsatzende wurde um 01:15 gegeben.

Lokalisierung: Der Seespitz liegt am Gleinkersee bei Roßleithen (Bezirk Kirchdorf an der Krems)

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.