Wanderer konnte im Schnee nicht weiter: Mit Helikopter gerettet

Das Trio wollte den sonnigen Herbsttag auf dem 2.244 hohen Gipfel in den Haller Mauer genießen, dürfte sich dabei aber nicht ausreichend über die vorherrschenden Bedingungen informiert haben. In der vergangenen Woche hatte es – wie berichtet – auf 1.100 Meter heruntergeschneit, in höheren Lagen waren bereits ordentliche Schneemengen zusammengekommen. Das mildere Wetter am Freitag und Samstag reichte nicht, um die Schneedecke zu beseitigen.

Die drei Männer starteten ihre Tour über den Hofersteig um 8:30 Uhr. Auf 1800 Metern Seehöhe war für zwei der drei Bergkameraden gegen 11:30 Uhr Endstation: Weil sich die Wegfindung wegen der Schneelage schwierig gestaltete, entschieden sich die beiden für eine Umkehr. Sie hatten weder Steigeisen noch Pickel bei sich.

Der 59-Jährige aber setzte die Tour alleine fort und schaffte es bis zu einer Höhe von 2010 Metern. Die letzten rund 200 Höhenmeter zum Gipfel erschienen ihm dann allerdings zu schwierig, weshalb er gegen 12:20 Uhr einen Notruf absetzte, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Der Hubschrauber der Alpinpolizei ortete den Bergsteiger und flog ihn am variablen Tau ins Tal. Seine Begleiter schafften allein den Abstieg. Alle Beteiligten blieben unverletzt.