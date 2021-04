Wanderer entdeckten Leiche in Bachbett

Zwei Wanderer haben am Freitagnachmittag eine männliche Leiche in einem Bachbett beim Mühlenrad in Freistadt gefunden. Gegen 13.30 Uhr schlugen sie Alarm. Die Identität des Toten konnte schnell geklärt werden. Es handelt sich um einen 80 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Freistadt. Die Spurenlage deutet daraufhin, dass er bei Arbeiten am defekten Wasserrad ums Leben gekommen ist. Der Mühlviertler habe offensichtlich an das nicht bewegliche Wasserrad eine Leiter angelehnt. Mit dieser dürfte er nach links weggerutscht und samt der Leiter vier Meter in die Tiefe gestürzt sein, teilte die Polizei am Abend mit.

